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Зеленский отреагировал на слова Трампа: Мы с Путиным не дети в парке, он – убийца

Уляна Кричковская, Роман ПетренкоСуббота, 7 июня 2025, 10:48
Зеленский отреагировал на слова Трампа: Мы с Путиным не дети в парке, он – убийца
Зеленский и Трамп, фото: getty images

Президент Владимир Зеленский отреагировал на слова своего американского визави Дональда Трампа, который сравнил Россию и Украину с "детьми, которые дерутся в парке".

Источник: ABC, "Европейская правда"

Детали: У Зеленского спросили, понимает ли, по его мнению, Трамп масштаб страданий в Украине, учитывая его высказывания в Овальном кабинете.

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"Мы не дети с Путиным на игровой площадке в парке. Он – убийца, который пришел в этот парк, чтобы убить детей", – заявил Зеленский.

Украинский президент подчеркнул, что Трамп не может в полной мере почувствовать и понять боль украинцев.

"Дело не в президенте Трампе, а в любом человеке, который не находится здесь, в стране, за тысячи миль отсюда, (они, – Ред.) не могут полностью почувствовать и понять эту боль", – добавил он.

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По словам Зеленского, в Украине с начала полномасштабного вторжения в результате российской агрессии погибло 631 ребенок.

Недавно Трамп рассказал подробности разговора с Владимиром Путиным накануне, в частности свою идею о том, что Украине и России нужно позволить "еще повоевать", потому что потом будет легче это прекратить.

Тогда же он приравнял российско-украинскую войну к "двум маленьким детям, которые бьются как сумасшедшие".

"Они ненавидят друг друга и бьются в парке, а вы пытаетесь их разнять. Они не хотят, чтобы их разняли. Иногда лучше дать им побить друг друга некоторое время, а потом разнять", – сказал тогда он.

Кроме того, 6 июня президент США заявил, что удары украинских беспилотников по российским аэродромам стали поводом для Москвы нанести новые массированные атаки.

ЗеленскийТрампПутинвойна
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