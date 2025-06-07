Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине на $25,5 млн
Министр обороны Канады Дэвид Дж. Макгинти сообщил о новом пакете военной помощи Украине на сумму более 35 миллионов канадских долларов (около $25,5 млн).
Источник: заявление пресс-службы Минобороны Канады, пишет "Европейская правда"
Детали: По словам министра, 30 млн канадских долларов будут потрачены на бронетранспортеры Coyote и Bison, а также новое оборудование и боеприпасы от канадских компаний.
Это дополнение к предыдущей поставке 64 бронемашин Coyote, которые прибыли в Украину в декабре 2024 года.
Еще 5 млн канадских долларов пойдут на комплекты радиоэлектронной борьбы от канадской оборонной промышленности.
Своё заявление министр обороны Канады сделал на 28-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".
Предистория:
- На 28-й встрече в формате "Рамштайн", которая состоялась в штаб-квартире НАТО, Украина и государства-партнеры договорились о создании механизма оборонного производства.
- Министр обороны США впервые проигнорировал "Рамштайн-встречу".