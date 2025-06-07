WP: Команда Маска подключила Белый дом к Starlink без согласования со специалистами

По данным The Washington Post, команда Илона Маска в Департаменте эффективности государственного аппарата (DOGE) проигнорировала экспертов по коммуникациям Белого дома при подключении здания к интернет-сервису Starlink.

Источник: The Washington Post со ссылкой на три источника, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам источников, люди, управляющие системами связи Белого дома, не были проинформированы заранее, когда представители DOGE в феврале поднялись на крышу соседнего здания Администрации президента Эйзенхауэра, чтобы установить терминал, соединяющий пользователей комплекса со спутниками Starlink, принадлежащими частной ракетной компании Маска SpaceX.

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По словам собеседников, те, кто управляет системами, не могли контролировать такие соединения, чтобы предотвратить утечку конфиденциальной информации из комплекса или проникновение хакеров.

Не удалось проверить, остался ли терминал на крыше установленным и изменится ли что-то теперь, когда Маск отошел от правительства. В феврале на телефонах Белого дома появилась сеть WiFi "Starlink Guest", которая, по словам людей, просила пользователей ввести только пароль, а не имя пользователя или другую форму аутентификации. Эта сеть WiFi все еще появлялась на телефонах посетителей Белого дома на этой неделе.

Белый дом переадресовал вопрос в Секретную службу США, которая заявила, что не может обсуждать конкретные технологические системы по соображениям безопасности.

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"Мы знали о намерениях DOGE улучшить доступ к Интернету в кампусе и не считаем этот вопрос инцидентом или нарушением безопасности", – заявил представитель Секретной службы Энтони Гуглиэльми.

Традиционно в Белом доме личные телефоны в гостевых сетях WiFi требуют имен и паролей, которые отслеживаются и заканчиваются через неделю. Взаимодействие сотрудников с внешним миром "очень тщательно отслеживается", причем идентификаторы устройств и время всех передач записываются, сказал один из тех, кто покинул правительство после установки Starlink.

"Starlink ничего не требует. Он позволяет передавать данные без какой-либо записи или отслеживания", – сказал собеседник.

Некоторые бывшие чиновники Белого дома обратились к демократам в Комитете по надзору Палаты представителей со своими опасениями, но члены Комитета не получили ответов на свои вопросы о Starlink, сказал представитель этих демократов.

Установка Starlink на крыше, о которой изначально сообщила газета New York Times, вызвала противостояние между сотрудниками DOGE и Секретной службой. О противодействии со стороны сотрудников Белого дома ранее не сообщалось.

Что предшествовало: Предыдущий советник Трампа по нацбезопасности Майкл Волц потерял должность после скандала с добавлением журналиста в чат мессенджера Signal, где обсуждались военные удары по Йемену.

А министр обороны США Пит Хегсет использовал приложение Signal гораздо шире для ведения официальных дел Пентагона, чем это было известно ранее.