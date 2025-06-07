WP: Команда Маска подключила Белый дом к Starlink без согласования со специалистами
По данным The Washington Post, команда Илона Маска в Департаменте эффективности государственного аппарата (DOGE) проигнорировала экспертов по коммуникациям Белого дома при подключении здания к интернет-сервису Starlink.
Источник: The Washington Post со ссылкой на три источника, пишет "Европейская правда"
Детали: По словам источников, люди, управляющие системами связи Белого дома, не были проинформированы заранее, когда представители DOGE в феврале поднялись на крышу соседнего здания Администрации президента Эйзенхауэра, чтобы установить терминал, соединяющий пользователей комплекса со спутниками Starlink, принадлежащими частной ракетной компании Маска SpaceX.
По словам собеседников, те, кто управляет системами, не могли контролировать такие соединения, чтобы предотвратить утечку конфиденциальной информации из комплекса или проникновение хакеров.
Не удалось проверить, остался ли терминал на крыше установленным и изменится ли что-то теперь, когда Маск отошел от правительства. В феврале на телефонах Белого дома появилась сеть WiFi "Starlink Guest", которая, по словам людей, просила пользователей ввести только пароль, а не имя пользователя или другую форму аутентификации. Эта сеть WiFi все еще появлялась на телефонах посетителей Белого дома на этой неделе.
Белый дом переадресовал вопрос в Секретную службу США, которая заявила, что не может обсуждать конкретные технологические системы по соображениям безопасности.
"Мы знали о намерениях DOGE улучшить доступ к Интернету в кампусе и не считаем этот вопрос инцидентом или нарушением безопасности", – заявил представитель Секретной службы Энтони Гуглиэльми.
Традиционно в Белом доме личные телефоны в гостевых сетях WiFi требуют имен и паролей, которые отслеживаются и заканчиваются через неделю. Взаимодействие сотрудников с внешним миром "очень тщательно отслеживается", причем идентификаторы устройств и время всех передач записываются, сказал один из тех, кто покинул правительство после установки Starlink.
"Starlink ничего не требует. Он позволяет передавать данные без какой-либо записи или отслеживания", – сказал собеседник.
Некоторые бывшие чиновники Белого дома обратились к демократам в Комитете по надзору Палаты представителей со своими опасениями, но члены Комитета не получили ответов на свои вопросы о Starlink, сказал представитель этих демократов.
Установка Starlink на крыше, о которой изначально сообщила газета New York Times, вызвала противостояние между сотрудниками DOGE и Секретной службой. О противодействии со стороны сотрудников Белого дома ранее не сообщалось.
Что предшествовало: Предыдущий советник Трампа по нацбезопасности Майкл Волц потерял должность после скандала с добавлением журналиста в чат мессенджера Signal, где обсуждались военные удары по Йемену.
А министр обороны США Пит Хегсет использовал приложение Signal гораздо шире для ведения официальных дел Пентагона, чем это было известно ранее.