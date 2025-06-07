Бывший боевой медик заявил, что, несмотря на право на отсрочку, его 3 дня удерживали в ТЦК

Роман Замрий и Валерий Залужный в январе 2024 года, фото из Facebook Замрия

Бывший боевой медик Роман Замрий ("Йода") заявил, что его незаконно задержали представители ТЦК в Черновицкой области, несмотря на наличие права на отсрочку, и удерживали 3 дня.

Источник: Замрий в Facebook

Детали: Медик рассказал, что вечером 4 июня на блокпосту в Черновицкой области возле Хотина его документы взял на проверку представитель ТЦК, после чего сел в автомобиль Замрия и попросил подвезти его к зданию ТЦК.

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"На пороге военкомата он попросил телефон, чтобы занести туда данные, куда переслать фотографии (документов о наличии права на отсрочку – ред.), но сразу забрал телефон и исчез. Этого работника я больше никогда не видел. Вышел офицер и сказал, что повезет на ВЛК, пока они рассматривают мое право на отсрочку, причем повторял, что все хорошо, просто проведут ВЛК и отдадут документы, потому что основания у них достаточные", – пишет Замрий.

По его словам, ВЛК "было цирком".

Он отметил, что после этого его "привезли ночью в комнату, окно которой выходит на какой-то темный склад и на нем решетка", а дверь закрыта снаружи на замок.

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На замечание, что фото документов, дающих право на отсрочку, есть в его телефоне, Замрию несколько дней отвечали, что "нет телефона, значит нет документов".

Замрий рассказал, что его и двух сокамерников некоторое время держали без еды и воды, а затем отвезли автобусом в воинскую часть.

Впоследствии их встретил офицер воинской части, который возмутился поведением представителей Черновицкого ТЦК, которые забрали телефон и хотели мобилизовать человека, имеющего право на отсрочку.

"Я замечу, что не все ТЦК такие. Слава Богу, что далеко не все. Эти слова: "Я попробую, подожди, я перезвоню" до сих пор звучат в моей голове! Это рытье в карманах, чтобы накормить нас после более чем суток без еды и воды! Это искреннее впечатление от работника ТЦК: "Этого не может быть, они все ....". Есть нормальные люди", – добавил медик.

По его словам, "ничто не отличало те 3 дня от плена в России".

"Спасибо, хоть меня не били, потому что майора на моих глазах били. Я не все написал, что хотел, потому что мы без мобилизации проиграем войну и все погибнем... Дело не в мобилизации, а в ваших методах", – отметил Замрий.

Справочно: Как писали Суспільне и Радіо Свобода, Замрий спас не менее 700 украинских солдат на передовой. На фронт отправился впервые добровольцем еще в 2014 году. После полномасштабного вторжения РФ в Украину тоже прошел ряд горячих точек: от Херсона до Бахмута, был начальником медицинской службы.

В июле 2023 года вернулся с передовой в семейную медицину. Отмечалось, что Роман сам воспитывает троих детей.

Указом президента от 22 января 2024 года был награжден орденом "За заслуги" III степени.