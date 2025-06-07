В Днепропетровской и Херсонской областях есть погибшие из-за российских атак

В Днепропетровской области из-за атаки российскими УАБами погиб местный житель, в Херсонской области в Белозерке из-за обстрела погибла женщина, еще два человека пострадали.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь Лысака: "Печальная новость из Межевской общины Синельниковского района. Там, из-за атаки россиян УАБами, погиб местный...

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Среди повреждений – 5 частных домов и детский сад".

Прямая речь Прокудина: "Час назад российская армия нанесла артиллерийский удар по Белозерке. К сожалению, в результате обстрела травмы, несовместимые с жизнью, получила 72-летняя женщина, которая в момент удара находилась в доме...

Также в результате атаки пострадали два человека. Взрывные и черепно-мозговые травмы и контузии получили 49-летний мужчина и 57-летняя женщина. Кроме того, у пострадавшего – осколочные ранения головы, туловища, рук и ног. Бригада "экстренки" оказала обоим помощь на месте. От госпитализации они отказались".