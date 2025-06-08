Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Донецкой и Днепропетровской областях – 5 погибших гражданских

Роман ПетренкоВоскресенье, 8 июня 2025, 08:28
В Донецкой и Днепропетровской областях – 5 погибших гражданских
все фото: днепропетровская ова

За 7 июня россияне убили 4 жителей Донецкой области - двух в Яблоновке, в Константиновке и Северске. Еще одного убили в Межевской общине Днепропетровской области.

Источник: Донецкая ОВА, Днепропетровская ОВА

Детали: В Донецкой области еще 9 человек в области за сутки получили ранения.

Реклама:

Вместе с тем тремя управляемыми авиабомбами российские войска ударили вчера вечером по Межевской громаде Синельниковского района Днепропетровщины. Там погиб мужчина.

 

Донецкая областьДнепропетровская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ПС: россияне атаковали почти полсотни беспилотников и тремя ракетами, в том числе "Ониксом"
Синегубов: Оккупанты не могут смириться с тем, что люди остаются и работают в Харькове
Бывший боевой медик заявил, что, несмотря на право на отсрочку, его 3 дня удерживали в ТЦК
Новоизбранный президент Польши заявил, что "на данный момент" против вступления Украины в ЕС
обновленоЗеленский: В Харькове уже более 40 раненых, это удары не "в ответ"
Операция "Паутина": в Германии оценили повреждения стратегической авиации РФ в 10%
Все новости...
Донецкая область
Deepstate: РФ оккупировала Локню в Сумской области
За утро в Донецкой области погибли еще трое гражданских
В Донецкой области - снова более 10 гражданских ранеными и убитыми
Последние новости
10:31
Убийство украинки с дочерью в Бельгии: в преступлении признался сын-подросток
10:13
Партия Ле Пен стала бы победителем на досрочных выборах – опрос
09:49
Херсонщина: за сутки россияне одного гражданского убили и 10 ранили
09:30
В Мюнхене женщина с ножом набросилась на прохожих в центре города, ее застрелили
09:07
ПС: россияне атаковали почти полсотни беспилотников и тремя ракетами, в том числе "Ониксом"
08:59
интервьюМарафон в элитный дивизион. Катерина Корсун – об успехе сборной Украины в Лиге наций
08:54
В Вашингтон привезли бронетехнику для первого за 30 лет парада
08:45
Deepstate: РФ оккупировала Локню в Сумской области
08:28
фотоВ Донецкой и Днепропетровской областях – 5 погибших гражданских
07:56
В России заявили об атаке якобы более 60 "украинских БПЛА"
Все новости...
Реклама:
Реклама: