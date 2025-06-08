В Донецкой и Днепропетровской областях – 5 погибших гражданских
Воскресенье, 8 июня 2025, 08:28
За 7 июня россияне убили 4 жителей Донецкой области - двух в Яблоновке, в Константиновке и Северске. Еще одного убили в Межевской общине Днепропетровской области.
Источник: Донецкая ОВА, Днепропетровская ОВА
Детали: В Донецкой области еще 9 человек в области за сутки получили ранения.
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Вместе с тем тремя управляемыми авиабомбами российские войска ударили вчера вечером по Межевской громаде Синельниковского района Днепропетровщины. Там погиб мужчина.