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ПС: россияне атаковали почти полсотни беспилотников и тремя ракетами, в том числе "Ониксом"

Роман ПетренкоВоскресенье, 8 июня 2025, 09:07
ПС: россияне атаковали почти полсотни беспилотников и тремя ракетами, в том числе Ониксом
ракета "оникс", фото: ТАСС

В ночь на 8 июня противник атаковал 49 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, противокорабельной ракетой Оникс, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69.

Источник: Воздушные силы

Детали: По данным военных, обезврежено 40 вражеских БПЛА типа Shahed - 22 были сбиты огневыми средствами поражения, еще 18 признаны локационно потерянными.

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Основные направления воздушного удара - Харьковщина и Донецкая область, пишут в ПС.

Зафиксировано попадание в 5 локациях.

Воздушные силы ВСУПВОбеспилотники
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