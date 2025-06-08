ПС: россияне атаковали почти полсотни беспилотников и тремя ракетами, в том числе "Ониксом"
Воскресенье, 8 июня 2025, 09:07
В ночь на 8 июня противник атаковал 49 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, противокорабельной ракетой Оникс, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69.
Источник: Воздушные силы
Детали: По данным военных, обезврежено 40 вражеских БПЛА типа Shahed - 22 были сбиты огневыми средствами поражения, еще 18 признаны локационно потерянными.
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Основные направления воздушного удара - Харьковщина и Донецкая область, пишут в ПС.
Зафиксировано попадание в 5 локациях.