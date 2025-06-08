Протесты в Лос-Анджелесе: Трамп похвалил нацгвардейцев за работу, мерия отрицает их присутствие

Президент США Дональд Трамп заявил, что нацгвардия успешно отработала во время иммиграционных протестов в Лос-Анджелесе, хотя городские власти отрицают их присутствие там.

Источник: Трамп в TruthSocial, мер Лос-Анджелеса Карен Басс в X, Reuters, BBC

Детали: Трамп утром 8 июня поблагодарил Национальную гвардию, которую ранее распорядился направить на подавление протестов, за "хорошо выполненную работу".

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После этого городская глова Карен Басс отрицала развертывание нацгвардии и заявила, что там работала только местная полиция.

Прямая речь Трампа: "Отличная работа Национальной гвардии в Лос-Анджелесе после двух дней насилия, столкновений и беспорядков. У нас есть некомпетентный губернатор (Ньюскам) и мэр (Басс), которые, как всегда (просто посмотрите, как они справились с пожарами, а теперь - с их КАТАСТРОФОЙ с ЧРЕЗВЫЧАЙНО МЕДЛЕННОЙ выдачей разрешений. Федеральные разрешения уже выданы!), не смогли справиться с задачей".

Прямая речь Басс: Я хочу поблагодарить полицию Лос-Анджелеса и местные правоохранительные органы за их работу сегодня вечером (по местному времени - ред.). Я также хочу поблагодарить губернатора Ньюскама за его поддержку.

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Просто чтобы было понятно, Национальная гвардия не была развернута в городе Лос-Анджелес".

Что было раньше: Протесты продолжались два дня после иммиграционных рейдов.

Министр обороны Пит Гегсет ранее заявлял, что Пентагон готов мобилизовать действующие войска, "если насилие будет продолжаться" в Лос-Анджелесе.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал это решение "намеренно провокационным". Он написал в X, что правительство разворачивает Национальную гвардию "не из-за недостатка правоохранителей, а потому, что хочет зрелища", добавив: "Не давайте им его. Никогда не применяйте насилие. Высказывайтесь мирно".