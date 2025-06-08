РФ заявила о вторжении на Днепропетровщину. Генштаб опроверг информацию

Минобороны России утром 8 июня заявило о вторжении в Днепропетровскую область, однако Генштаб опровергает информацию.

Источник: представитель Генштаба майор Андрей Ковалев в комментарии "Украинской правде", Силы обороны Юга, Минобороны РФ

Детали: Утром оккупанты заявили, якобы "вышли на западную границу „ДНР" и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области".

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Прямая речь Ковалева: "Информация не соответствует действительности. Продолжаются боевые действия в Донецкой области.

Враг в Днепропетровскую область не зашел".

Детали: Вместе с тем Силы обороны Юга опубликовали заявление, что враг не оставляет намерений зайти в Днепропетровскую область, но украинцы "мужественно и профессионально держат свой участок фронта, ломая планы оккупанта".

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OSINT-аналитики, например, Deepstate, подтверждают бои в сотнях метров от границы Днепропетровщины.