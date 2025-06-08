Оснований для эвакуации из Сум сейчас нет – глава ОГА
Председатель Сумской ОГА Олег Григоров заявил, что оснований для эвакуации из города Сумы на данный момент нет, ситуация на границе области напряженная, но контролируемая.
Источник: Григоров в Telegram
Прямая речь: "Оснований для эвакуации из города Сумы сейчас нет. Ситуация на линии боевого соприкосновения остается сложной, но контролируемой Вооруженными Силами Украины, составляющими Сил безопасности и обороны.
В последнее время в медиа и телеграмм-каналах распространяются эмоциональные заявления о ситуации с безопасностью на Сумщине. Я призываю общество доверять только официальным источникам информации, которую мы будем освещать и своевременно предоставлять".
Детали: Григоров напомнил, что сейчас в Сумской области объявлена эвакуация из 213 населенных пунктов в 18 прифронтовых громадах. За последнюю неделю было эвакуировано около 900 жителей Сумской области, работа в этом направлении продолжается.
По его словам, власть не недооценивает угроз, но и не преувеличивает их.