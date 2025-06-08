Зеленский рассказал, в каком случае Путин может выиграть войну

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия может выиграть войну против Украины только при условии, если война будет многолетней и не будет санкций со стороны Запада.

Источник: Зеленский в интервью ABC News, полное видео которого обнародовала пресс-служба президента

Прямая речь: "Путин ни в коем случае не может при тех обстоятельствах, которые сейчас сложились, выиграть войну, если в мире будет единство и мир будет на нашей стороне. Это невозможно.

Реклама:

Следовательно, он может победить, только если это будет очень долгая война, много-много лет и без санкций. Это то, чего он на самом деле хочет, потому что ему нужны будут деньги на эту войну и он хочет сидеть в Кремле до самой смерти. Это его цель".

Детали: Зеленский отметил, что президент США Дональд Трамп считает, что Россия выигрывает войну, и он говорил об этом публично, а также рассказывал об этом некоторым людям из своего окружения.

"Я говорил много раз – это не соответствует действительности. Это не о его словах, а о реальной ситуации. Это не победа, когда вы тратите миллион людей для того, чтобы получить несколько тысяч километров. Это инициатива через большое количество людей, количество оружия, и эта инициатива в ваших руках. Но это не победа, и я сказал это президенту Трампу. Вы увидите, что это не победа. Конечно, если вы все, США и Европа, остановите поддержку и выйдете из этой ситуации, то да, они могут победить. Но я хочу напомнить, что даже без всех партнеров им было трудно оккупировать нас в самом начале войны", – подчеркнул президент.

РЕКЛАМА:

Зеленский отметил, что экономика РФ зависит от нефти и от энергетики, поэтому нужно как можно скорее ввести санкции в отношении этих сфер.

"Они (США – ред.) могли бы ввести энергетические ограничения, и предельные цены на нефть – 30 долларов, не более. Мы потеряли три года, мы дали им эти деньги", – сказал он.

Отвечая на вопрос, сможет ли Россия выиграть, если именно США прекратят оказывать помощь Украине, Зеленский сказал: "У них будет больше шансов, скорее всего". Он добавил, что в таком случае у Украины будет значительно больше потерь.