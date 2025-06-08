Солист Одесской национальной оперы погиб в Сумской области, куда поехал волонтером

Солист Одесской национальной оперы, заслуженный артист Украины Владислав Горай погиб 8 июня в Сумской области, выполняя волонтерскую миссию.

Источник: Одесская национальная опера

Дословно: "Сегодня, 8 июня, выполняя свою волонтерскую миссию в Сумской области, погиб солист Одесской национальной оперы, тенор мирового уровня, волонтер, отец, человек с большим сердцем, заслуженный артист Украины — Владислав Горай.

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Голос Владислава Викентьевича знал весь мир, а сердце принадлежало Украине. Владислав был не только талантом сцены — он был примером силы, достоинства и доброты в жизни. Даже в самые мрачные времена не оставался в стороне — помогал, волонтерил, поддерживал".

Справочно: Как отмечается на сайте Одесского национального академического театра оперы и балета, Владислав Горай был лауреатом премии национального конкурса камерной музыки в Хмельницком, лауреат премии Международного конкурса вокалистов им. Антонина Дворжака (Карловы Вары, Чехия). В оперной труппе Одесского Национального академического театра оперы и балета работал с 1993 года. В 2013 году получил почетное звание Заслуженного артиста Украины. В репертуаре певца более двадцати оперных партий.