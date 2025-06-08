Россияне атакуют Украину ударными БпЛА, в Киеве и области работает ПВО

В воскресенье вечером в ряде областей зафиксировано движение вражеских ударных БпЛА, в Киеве и области работает ПВО.

Источник: Воздушные силы ВСУ, Киевская областная военная администрация, КГВА

Дословно Киевская ОВА: "Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО".

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Детали: Воздушные силы в воскресенье вечером сообщали о движении ударных БпЛА в Сумской, Черниговской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Житомирской и Запорожской областях.

В 22:46 тревогу из-за ударных БпЛА объявили также в Киеве.

В 23:37 КГВА сообщила о работе ПВО в Киеве и возможных новых целях.

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Дословно КГВА: "В столице продолжается работа сил ПВО. Просим жителей и гостей города оставаться в укрытиях до сигнала об отбое тревоги. На подлете к столице еще есть воздушные цели. Вражеская атака продолжается".