В Лос-Анджелесе Нацгвардия развернула войска: губернатор обратился к министру обороны

Войска Национальной гвардии США прибыли в Лос-Анджелес в воскресенье по приказу президента Дональда Трампа, что обострило противостояние с руководством Калифорнии, которое утверждает, что развертывание федеральных войск является политически мотивированным и ненужным.

Источник: Bloomberg, CNN

Детали: Сообщается, что этот шаг состоялся после двух дней напряженных протестов, вызванных масштабными иммиграционными рейдами США по всему региону.

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Трамп поручил северному командованию США взять под контроль Национальную гвардию и направить 2000 солдат в этот район "на 60 дней или по усмотрению Министра обороны", говорится в заявлении Белого дома.

Выступая перед журналистами по дороге в Кэмп-Дэвид в воскресенье, Трамп пообещал направить в Калифорнию все необходимое. "Мы разместим войска повсюду, мы не позволим этому произойти с нашей страной", - сказал Трамп, добавив, что считает то, что произошло в Лос-Анджелесе в субботу, "беспорядками".

Губернатор Гэвин Ньюсом, который заявил, что с ним не советовались относительно решения о развертывании войск Национальной гвардии, осудил этот шаг Трампа, назвав его превышением своих полномочий, направленным на разжигание напряженности. "Федеральное правительство сеет хаос, чтобы иметь повод для эскалации. Цивилизованная страна ведет себя не так", - написал он в соцсети X.

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Командование заявило, что Нацгвардия сосредоточена на "безопасности и защите федеральной собственности и персонала", говорится в посте командования на X.

Губернатор Калифорнии в воскресном письме к министру обороны Питу Гегсету попросил Министерство обороны отозвать решение о размещении Национальной гвардии в Лос-Анджелесе и вернуть контроль над войсками штата.

"Органы власти штата и местные органы власти являются наиболее подходящими для оценки потребности в ресурсах для защиты жизни и собственности, - говорится в письме. - Решение о развертывании Национальной гвардии без соответствующей подготовки или приказов может привести к серьезной эскалации ситуации".

"У нас не было проблем, пока не вмешался Трамп", - сказал Ньюсом.