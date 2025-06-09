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В России четыре аэропорта приостановили работу, в Чебоксарах слышны взрывы

Станислав ПогориловПонедельник, 9 июня 2025, 04:21
В России четыре аэропорта приостановили работу, в Чебоксарах слышны взрывы
фото: скриншот

В ночь на 9 июня в четырех российских аэропортах власти ввели временные ограничения, в городе Чебоксары Чувашской республики прогремели взрывы.

Источник: пропагандисты "РИА Новости", Telegram-каналы Shot, "Осторожно, новости"

Детали: Сообщается, что ограничения ввели в аэропортах Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова.

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По данным Telegram-каналов, несколько взрывов прогремели в Чебоксарах, Республика Чувашия. Над городом виден густой черный дым.

Shot публикует видео с беспилотниками. В городе размещены предприятия, которые выполняют заказы Минобороны РФ.

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