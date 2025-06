Израильские военные захватили судно, на котором Грета Тунберг направлялась в Газу

В МИД Израиля сообщили, что судно со шведской активисткой Гретой Тунберг Madlee, которое направлялось в Сектор Газа, буксируется израильским флотом в Израиль после того, как на него высадились военные.

Источник: The Times of Israel

Дословно: "Селфи-яхта" "знаменитостей" благополучно направляется к берегам Израиля. Ожидается, что пассажиры вернутся в свои страны".

All the passengers of the ‘selfie yacht’ are safe and unharmed. They were provided with sandwiches and water. The show is over. pic.twitter.com/tLZZYcspJO