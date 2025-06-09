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Израильские военные захватили судно, на котором Грета Тунберг направлялась в Газу

Станислав ПогориловПонедельник, 9 июня 2025, 04:41
Израильские военные захватили судно, на котором Грета Тунберг направлялась в Газу
фото: скриншот

В МИД Израиля сообщили, что судно со шведской активисткой Гретой Тунберг Madlee, которое направлялось в Сектор Газа, буксируется израильским флотом в Израиль после того, как на него высадились военные.

Источник: The Times of Israel

Дословно: "Селфи-яхта" "знаменитостей" благополучно направляется к берегам Израиля. Ожидается, что пассажиры вернутся в свои страны".

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Детали: Сообщается, что перед этим солдаты высадились на борт судна с 12 активистами, которые заявили, что плыли в Газу, чтобы "повысить осведомленность" и доставить помощь. Пока неизвестно, где их удерживают.

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Коалиция "Флотилия свободы" заявляет, что связь с судном потеряна. В Telegram коалиция публикует серию заранее записанных видеозаписей тех, кто находится на борту, которые просят помощи у своих стран.

Министерство заявляет, что шведская климатическая активистка Грета Тунберг и другие члены экипажа Madleen "пытались устроить медиа-провокацию, единственной целью которой было привлечь внимание общественности".

ИзраильСектор Газа
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