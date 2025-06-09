Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Орбан считает россиян слабыми для нападения на НАТО: "Не могут даже победить Украину"

Мария Емец, Валентина РоманенкоПонедельник, 9 июня 2025, 13:15
Орбан считает россиян слабыми для нападения на НАТО: Не могут даже победить Украину
Виктор Орбан. фото Getty Images

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что не видит реальной военной угрозы со стороны России для стран НАТО, поскольку она оказалась неспособной достичь желаемого в Украине, но при этом сказал, что Украина "проигрывает войну".

Источник: Орбан в интервью французскому LCI, "Европейская правда"

Детали: Премьер Венгрии сказал, что не боится расширения российско-украинской войны до глобальной.

Реклама:

"Россияне слабы для этого. Они не могут даже победить Украину, поэтому они не могут действительно напасть на НАТО", – заявил он.

В то же время в ответе на другой вопрос он заявил, что Украина "проигрывает войну", и что, мол, реальные переговоры о ее прекращении будут между Россией и США. 

"Ни Европа, ни Украина не смогут договориться с Россией. Украина – потому что проиграет войну, а Европа – потому что слишком вовлечена в это. Надо, чтобы это была договоренность между русскими и американцами", – сказал премьер Венгрии.

РЕКЛАМА:

Предыстория:

  • В прошлом Орбан говорил, что западные партнеры Украины разговорами о потенциальном военном контингенте "создают угрозу Третьей мировой".
  • Также венгерский премьер попытался связать "невозможность" вступления Украины в ЕС с тем, что ее "нельзя" брать в НАТО.

ОрбанНАТОРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Совет ЕС планирует принять решение о продлении временной защиты украинцев еще на три года
фото, видеоСтартовал большой обмен, о котором договаривались в Стамбуле
Орбан считает россиян слабыми для нападения на НАТО: "Не могут даже победить Украину"
СМИ узнали, что Рютте объявит о необходимости увеличить ПВО НАТО на 400%
перация "Паутина" стала примером "креативности", которой стоит поучиться – считают в НАТО
Изготавливает спецантенны для "Шахедов": Генштаб подтвердил удары по российскому заводу
Все новости...
Генштаб: ССО ударили по аэродрому "Саваслейка", поражены два российских самолета
Массированная атака РФ 9 июня: ПВО обезвредила 479 дронов и ракет, в том числе 4 "Кинжала"
Орбан убеждает, что Украине "не светит" вступление в ЕС, потому что ее "нельзя" брать в НАТО
ЦПД опроверг заявление России о продвижении в Днепропетровской области
Последние новости
15:03
Российская "инфляция шаурмы": большой скачок
14:53
Совет ЕС планирует принять решение о продлении временной защиты украинцев еще на три года
14:50
фото, видеоСтартовал большой обмен, о котором договаривались в Стамбуле
14:44
Можно ли купаться на пляжах Киева? Рассказал главный санврач столицы
14:29
В центре Киева из авто возле обменника похитили 15 миллионов гривен
14:28
футболЭкс-тренер "Шахтера" возглавил "Кривбасс"
14:26
Рынок подержанных авто: какие цены в регионах Украины
14:16
ЦПД опроверг заявление России о "расширении плацдарма" в Днепропетровской области
14:13
На Волыни осудили женщину, подделавшую свидетельства о рождении детей для 142 военнообязанных
14:10
Россиян начали штрафовать за фото и видео прилетов украинских дронов
Все новости...
Реклама:
Реклама: