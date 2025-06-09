Орбан считает россиян слабыми для нападения на НАТО: "Не могут даже победить Украину"

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что не видит реальной военной угрозы со стороны России для стран НАТО, поскольку она оказалась неспособной достичь желаемого в Украине, но при этом сказал, что Украина "проигрывает войну".

Источник: Орбан в интервью французскому LCI, "Европейская правда"

Детали: Премьер Венгрии сказал, что не боится расширения российско-украинской войны до глобальной.

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"Россияне слабы для этого. Они не могут даже победить Украину, поэтому они не могут действительно напасть на НАТО", – заявил он.

В то же время в ответе на другой вопрос он заявил, что Украина "проигрывает войну", и что, мол, реальные переговоры о ее прекращении будут между Россией и США.

"Ни Европа, ни Украина не смогут договориться с Россией. Украина – потому что проиграет войну, а Европа – потому что слишком вовлечена в это. Надо, чтобы это была договоренность между русскими и американцами", – сказал премьер Венгрии.

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