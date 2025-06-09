С начала июня из Сумской области эвакуировали почти 900 человек, в том числе 137 детей – ОВА

С начала июня из Сумской области эвакуировали почти 900 человек, в том числе 137 детей. Эвакуация продолжается в 213 населенных пунктах приграничных общин.

Источник: председатель Сумской ОВА Олег Григоров в эфире телемарафона

Прямая речь: "С начала июня эвакуировано почти 900 человек, среди них 137 детей. За последние сутки на более безопасные территории эвакуировали 21 человека."

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Детали: По его словам, плановой эвакуации подлежат 213 населенных пунктов в 18 приграничных общинах.

"Эвакуация происходит в тесной координации с общинами, ГСЧС, полицией, волонтерами и международными партнерами. Работают гуманитарные хабы и транзитные центры - чтобы оказать первоочередную помощь тем, кто выехал из опасных территорий", - пояснил он.

Глава ОВА также отметил, что в регионе усиливают обороноспособность: разворачивают антидроновое покрытие, мобильные огневые группы, а к поддержке ВСУ приобщается бизнес и общественность.