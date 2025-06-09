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Генсек НАТО: Россия может напасть на Альянс в течение 5 лет

Татьяна Высоцкая, Евгений КизиловПонедельник, 9 июня 2025, 19:25
Генсек НАТО: Россия может напасть на Альянс в течение 5 лет
фото: Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что РФ наращивает свой военный потенциал и будет готова атаковать государства Альянса в течение пяти следующих лет.

Источник: Рютте во время выступления в Chatham House в Лондоне 9 июня, передает "Европейская правда"

Детали: Увеличивая военное производство, через пять лет Россия достигнет уровня, который позволит ей напасть на НАТО, убежден генсек Альянса.

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"Россия может быть готова применить военную силу против НАТО в течение пяти лет", – подчеркнул Рютте.

"Россия объединилась с Китаем, Северной Кореей и Ираном. Они расширяют свои вооруженные силы и возможности. Военная машина Путина ускоряется, а не замедляется. Россия восстанавливает свои силы с помощью китайских технологий и производит больше оружия быстрее, чем мы думали", – пояснил он.

По словам генсека НАТО, только говоря о боеприпасах, Россия производит за три месяца столько, сколько все государства НАТО производят за год.

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"Оборонно-промышленная база России, как ожидается, только в этом году выпустит 1500 танков, 3000 бронированных машин и 200 ракет "Искандер", – добавил он.

"Не будем себя обманывать. Мы все сейчас на восточном фланге. Новое поколение российских ракет движется со скоростью, в разы превышающей скорость звука. Расстояние между европейскими столицами составляет лишь считанные минуты. Нет больше ни Востока, ни Запада. Есть только НАТО", – подчеркнул Марк Рютте.

Как сообщалось, комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс разделяет оценки западных разведок, что нападение России на государства Евросоюза может произойти в течение следующих нескольких лет.

Напомним, недавняя оценка Федеральной разведывательной службы (BND) и Вооруженных сил Германии свидетельствует о том, что Россия видит себя в системном конфликте с Западом и готовится к большой войне с НАТО.

Читайте полное интервью с Андрюсом Кубилюсом: Мир в Украине приблизит нападение России на ЕС, есть только один способ его сдержать.

НАТОРосcия
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