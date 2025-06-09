ОСУВ "Хортица": Россиян нет на границе Донецкой и Днепропетровской областей

В ОСУВ "Хортица" опровергли заявления россиян о том, что они уже вышли на границу Днепропетровской области.

Источник: спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов заявил в эфире общенационального телемарафона в понедельник

Прямая речь: "Нет, россиян нет на границе Донецкой и Днепропетровской области. Да, идут бои на западе Донецкой области, но россияне не вышли на административную границу. Их сообщения об этом не являются правдой, они являются ложью".

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Детали: По его словам, на Покровском направлении есть значительное давление врага по всей длине фронта, там постоянно более 50 боестолкновений в сутки, столько нет на других направлениях. Спикер добавил, что Покровское направление для РФ является главным уже более 2 лет".

Что предшествовало:

Минобороны РФ 9 июня сообщило, что их подразделения якобы "продолжили продвижение в глубину обороны противника и увеличили площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области".