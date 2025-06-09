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Усик пригласил Трампа в Украину – пожить под российскими бомбардировками

Евгений КизиловПонедельник, 9 июня 2025, 21:33
Усик пригласил Трампа в Украину – пожить под российскими бомбардировками
фото: Getty Images

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик пригласил к себе домой в Украину президента США Дональда Трампа, чтобы тот мог лучше понять, что переживают обычные украинцы днем и ночью под шквалом ударов российских дронов и ракет.

Источник: Усик в интервью CNN Sports

Детали: Усик обратился к Трампу с просьбой помочь Украине, которая продолжает борьбу с Россией.

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"Дональд Трамп, пожалуйста, откройте глаза, помогите моему народу", - сказал Усик.

Боксер считает, что Трамп должен выполнить свое предвыборное обещание и прекратить войну.

"Он должен отвечать за свои слова. Он сказал, что за месяц или за день остановит эту войну. Он не отвечает за свои слова. Зачем он говорит?" - удивляется Усик.

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"Я предлагаю ему свой дом. Пусть приезжает в Украину. Я дам ему свой дом и своих охранников. Я обеспечу ему полную безопасность. Пусть он поживет в моем доме неделю и посмотрит, как над ним летают ракеты и как живут люди в Украине...

Пусть приезжает и живет неделю, не один день, но пусть приезжает тайно, чтобы никто не знал, что он приехал", - добавил чемпион.

Он объяснил эти слова тем, что если Москва узнает о таком визите американского президента, то она прекратит свои атаки.

"А если он приедет тайно, пусть живет где-нибудь на Оболони или Троещине, где бомбят дома, жилые дома... Тогда он поймет, что происходит", - отметил боксер.

CNN напоминает, что дом Усика расположен в пригороде Киева, поселке Ворзель Бучанского района.

ТрампУсикроссийско-украинская война
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