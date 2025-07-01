Президент США Дональд Трамп и президент Сирии Ахмед аль-Шараа в Саудовской Аравии 14 мая 2025 года. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп отменил экономические санкции против Сирии, выполняя обещание, которое дал в мае.

Источник: исполнительный указ, ABC News, Associated Press

Детали: Указ президента Трампа предусматривает снятие многолетней экономической блокады, которая, по словам заместителя министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брэда Смита, должна "положить конец изоляции страны от международной финансовой системы, создать условия для глобальной торговли и стимулировать инвестиции со стороны соседних стран и США".

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Кроме экономических санкций, отменено и чрезвычайное положение, введенное указом бывшего президента Джорджа Буша после оккупации Сирией Ливана и ее стремления к разработке оружия массового уничтожения и ракетных программ.

Это решение стало результатом договоренностей, достигнутых во время майской встречи Трампа с новым президентом Сирии Ахмадом аль-Шараа.

Несмотря на прошлое аль-Шараа – бывшего боевика "Аль-Каиды", который воевал против американских войск в Ираке и отсидел в печально известной тюрьме Абу-Грейб, в Вашингтоне считают, что этот шаг может стать шансом для стабилизации ситуации в Сирии.

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Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила журналистам перед подписанием указа, что действия Трампа направлены на "продвижение и поддержку пути страны к стабильности и миру".

"Указ отменит санкции против Сирии, но сохранит санкции против бывшего президента Асада, его соратников, нарушителей прав человека, наркоторговцев, лиц, связанных с химическим оружием, оружейной деятельностью, ИГИЛ и ее сторонниками, а также иранскими наемниками", – перечислила она.

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