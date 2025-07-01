Трамп отменил экономические санкции против Сирии
Президент США Дональд Трамп отменил экономические санкции против Сирии, выполняя обещание, которое дал в мае.
Источник: исполнительный указ, ABC News, Associated Press
Детали: Указ президента Трампа предусматривает снятие многолетней экономической блокады, которая, по словам заместителя министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брэда Смита, должна "положить конец изоляции страны от международной финансовой системы, создать условия для глобальной торговли и стимулировать инвестиции со стороны соседних стран и США".
Кроме экономических санкций, отменено и чрезвычайное положение, введенное указом бывшего президента Джорджа Буша после оккупации Сирией Ливана и ее стремления к разработке оружия массового уничтожения и ракетных программ.
Это решение стало результатом договоренностей, достигнутых во время майской встречи Трампа с новым президентом Сирии Ахмадом аль-Шараа.
Несмотря на прошлое аль-Шараа – бывшего боевика "Аль-Каиды", который воевал против американских войск в Ираке и отсидел в печально известной тюрьме Абу-Грейб, в Вашингтоне считают, что этот шаг может стать шансом для стабилизации ситуации в Сирии.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила журналистам перед подписанием указа, что действия Трампа направлены на "продвижение и поддержку пути страны к стабильности и миру".
"Указ отменит санкции против Сирии, но сохранит санкции против бывшего президента Асада, его соратников, нарушителей прав человека, наркоторговцев, лиц, связанных с химическим оружием, оружейной деятельностью, ИГИЛ и ее сторонниками, а также иранскими наемниками", – перечислила она.
Предыстория:
- Во время первого зарубежного турне в мае президент США заявил, что отменит санкции против Сирии.
- Он также встретился с ее временным президентом Ахмедом аль-Шараа, который возглавлял свержение режима Асада.
- С тех пор как в Сирии установилась новая власть в декабре 2024 года, в США взвешивали дальнейшие шаги, особенно с учетом участия аль-Шараа в группировках, которые Вашингтон классифицировал как террористические.
- 28 мая Совет Европейского Союза принял правовые акты, отменяющие все экономические ограничительные меры против Сирии, за исключением тех, которые остаются в силе по соображениям безопасности.