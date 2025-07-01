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Netflix будет транслировать космические программы NASA: старт уже этим летом

Иван ДьяконовВторник, 1 июля 2025, 05:44
Netflix будет транслировать космические программы NASA: старт уже этим летом
Фото: NASA

Стриминговый сервис Netflix и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подписали партнерское соглашение, которое позволит зрителям со всего мира наблюдать за запусками ракет, выходами астронавтов в открытый космос и пейзажами с Международной космической станции – непосредственно на платформе Netflix.

Источник: пресс-релиз NASA

Детали: Благодаря новому партнерству программы NASA+ станут доступны на стриминговой платформе Netflix, которая имеет аудиторию в более 700 миллионов подписчиков во всем мире.

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"Зрители получат возможность просматривать запуск ракет, выходы астронавтов в открытый космос, репортажи из космических миссий и захватывающие виды Земли с Международной космической станции", – говорится в заявлении американского космического агентства.

"Национальный закон об аэронавтике и исследовании космического пространства от 1958 года призывает нас делиться историей освоения космоса с как можно более широкой аудиторией, – заявила генеральный менеджер NASA+ Ребекка Сирмонс.

В NASA надеются, что это позволит "донести восторг от открытий, изобретений и космических исследований агентства до людей, где бы они ни находились".

космосСША
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