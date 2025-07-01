В российских Саратове и Энгельсе слышали взрывы, 4 аэропорта приостановили работу

Под утро 1 июля жители городов Саратов и Энгельс, что Саратовской области РФ, сообщили о взрывах и сирене; и.о. губернатора Ростовской области заявил об отражении атаки дронов; работу 4 российских аэропортов приостановили.

Источник: российский Telegram-канал Astra, и.о. губернатора Ростовской области РФ Юрий Слюсарь, губернатор Саратовской области РФ Роман Бусаргин и Минобороны РФ в Telegram

Детали: Около 4 утра Бусаргин сообщил "об угрозе БПЛА" и о том, что "все экстренные службы приведены в полную готовность".

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Astra со ссылкой на местных жителей писала о взрывах в Саратове и Энгельсе и о том, что аэропорт Саратова приостановил работу. Также сейчас не работают аэропорты Ульяновска Ульяновской области РФ, Казани и Нижнекамска (Татарстан).

По словам и.о. губернатора Ростовской области РФ Юрия Слюсаря, за ночь ПВО якобы уничтожила БпЛА в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, Миллеровском, Мясниковском, Аксайском, Неклиновском и Матвеево-Курганском районах.



Он добавил, что, по предварительным данным, никто из людей не пострадал.

Минобороны РФ заявило, что за ночь якобы сбили 60 украинских беспилотных над территорией 6 российских областей, временно оккупированным Крымом, акваторией Черного и Азовского морей.



В частности, над Ростовской областью якобы сбили 16 БпЛА, Курской – 5, Саратовской – 4, Белгородской – 2, над Воронежской и Орловской областями – по 1.

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17 дронов якобы уничтожили над Крымом, 11 – над акваторией Азовского моря и 3 – над акваторией Черного моря.

Справка: Вблизи города Энгельс расположен военный аэродром "Энгельс-2", где базируются самолеты Ту-95МС и Ту-160 22-й тяжелой бомбардировочной авиадивизии России.

В городе Нижнекамск расположен один из крупнейших российских НПЗ "Танеко" (Татарстанский нефтеперерабатывающий комплекс).

Рядом расположен город Елабуга, в котором работает специальная экономическая зона Алабуга, где собирают российские ударные дроны типа "Шахед".

Эти населенные пункты находятся более чем в тысяче километров от границы с Украиной.

Все упомянутые объекты уже неоднократно атаковали беспилотники.