Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В российских Саратове и Энгельсе слышали взрывы, 4 аэропорта приостановили работу

Ирина БалачукВторник, 1 июля 2025, 07:34
В российских Саратове и Энгельсе слышали взрывы, 4 аэропорта приостановили работу
БпЛА. Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

Под утро 1 июля жители городов Саратов и Энгельс, что Саратовской области РФ, сообщили о взрывах и сирене; и.о. губернатора Ростовской области заявил об отражении атаки дронов; работу 4 российских аэропортов приостановили.

Источник: российский Telegram-канал Astra, и.о. губернатора Ростовской области РФ Юрий Слюсарь, губернатор Саратовской области РФ Роман Бусаргин и Минобороны РФ в Telegram

Детали: Около 4 утра Бусаргин сообщил "об угрозе БПЛА" и о том, что "все экстренные службы приведены в полную готовность".

Реклама:

Astra со ссылкой на местных жителей писала о взрывах в Саратове и Энгельсе и о том, что аэропорт Саратова приостановил работу. Также сейчас не работают аэропорты Ульяновска Ульяновской области РФ, Казани и Нижнекамска (Татарстан).

По словам и.о. губернатора Ростовской области РФ Юрия Слюсаря, за ночь ПВО якобы уничтожила БпЛА в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, Миллеровском, Мясниковском, Аксайском, Неклиновском и Матвеево-Курганском районах.

Он добавил, что, по предварительным данным, никто из людей не пострадал.  

Минобороны РФ заявило, что за ночь якобы сбили 60 украинских беспилотных над территорией 6 российских областей, временно оккупированным Крымом, акваторией Черного и Азовского морей.

В частности, над Ростовской областью якобы сбили 16 БпЛА, Курской – 5, Саратовской – 4, Белгородской – 2, над Воронежской и Орловской областями – по 1.

РЕКЛАМА:

17 дронов якобы уничтожили над Крымом, 11 – над акваторией Азовского моря и 3 – над акваторией Черного моря.

Справка: Вблизи города Энгельс расположен военный аэродром "Энгельс-2", где базируются самолеты Ту-95МС и Ту-160 22-й тяжелой бомбардировочной авиадивизии России.

В городе Нижнекамск расположен один из крупнейших российских НПЗ "Танеко" (Татарстанский нефтеперерабатывающий комплекс).

Рядом расположен город Елабуга, в котором работает специальная экономическая зона Алабуга, где собирают российские ударные дроны типа "Шахед".

Эти населенные пункты находятся более чем в тысяче километров от границы с Украиной.

Все упомянутые объекты уже неоднократно атаковали беспилотники.

Росcиябеспилотникивзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
документ Шмыгаль на запрос адвоката объяснил, почему нельзя отстранить Чернышова
Компания DIM прекратила сотрудничество с маркетологом, которая внесла 44 млн залога за Чернышова
В рядах Воздушных сил обнаружили "крота", завербованного ФСБ
обновлено, фото, видеоУтренний удар по Полтаве: пылало здание ТЦК, 2 погибших, 11 раненых
фото, видео Дроны атаковали российские Липецк и Елец: там расположены военные аэродром и завод
уточнено. фото, видеоНа окраине Житомира произошел взрыв: два человека погибли, 24 пострадавших
Все новости...
Росcия
Кремль продолжает стремиться уничтожить украинское государство и покорить украинский народ – ISW
В российском Тольятти подростки спели гимн Украины: против них возбудили уголовное дело
Танкер с миллионом баррелей нефти взорвался после визита в Россию
Последние новости
12:21
Россияне сбросили КАБ на Великомихайловскую общину, погиб человек - Днепропетровская ОВА
12:15
В результате удара по Полтаве пострадали двое военных ТЦК и двое работниц ВСУ
12:14
документ Шмыгаль на запрос адвоката объяснил, почему нельзя отстранить Чернышова
11:48
Фонд госимущества объявил аукцион по продаже завода, конфискованного у россиянина
11:33
Президент Чехии не гарантирует сохранение военной помощи Киеву после парламентских выборов
11:29
Курс - за 50. Почему дорожает евро и сколько будет стоить до конца года
11:25
Компания DIM прекратила сотрудничество с маркетологом, которая внесла 44 млн залога за Чернышова
11:23
Ученые назвали неожиданную причину ночных кошмаров, связанную с потреблением молочных продуктов
11:16
боксНовицкий снялся с боя против Сиренко из-за тяжелой травмы
11:11
Курс валют на 3 июля: евро прекратил серию роста
Все новости...
Реклама:
Реклама: