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Россияне ударили дронами по фермерским хозяйствам на Днепропетровщине: бушевали пожары

Ирина БалачукВторник, 1 июля 2025, 08:09
Россияне ударили дронами по фермерским хозяйствам на Днепропетровщине: бушевали пожары
Фото иллюстративное из Telergram ГСЧС

Ночью 1 июля российские оккупанты атаковали беспилотниками Синельниковский район Днепропетровской области – попали по фермерским хозяйствам в Покровской и Великомихайловской общинах.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "Оба (фермерские хозяйства – ред.) занялись. Повреждены и уничтожены авто, сельхозтехника. Люди не пострадали".

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Детали: Также оккупанты били из артиллерии и атаковали FPV-дронами Никопольский район – целились по райцентру, Мировской и Красногригорьевской общинах.

В результате ударов повреждено здание, которое не эксплуатировалось. Обошлось без пострадавших.

Днепропетровская областьбеспилотникипожар
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