Сырский запретил скопление военных и техники в учебных центрах

Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский сообщил о запрете скопления личного состава, военной техники и размещения военнослужащих в палаточных городках в учебных центрах.

Источник: Сырский в Facebook

Прямая речь Сырского: "Заслушал отчеты по реализации мер защиты учебных центров от воздушных (ракетных) ударов противника. Мое безусловное требование - обеспечение и повышение безопасности военнослужащих в учебных центрах и на тыловых полигонах.

Реклама:

Скопление личного состава и военной техники, размещение военнослужащих в палаточных городках - запрещено!"

Детали: По его словам, на локациях подготовки сооружаются новые укрытия, блиндажи и другие защитные сооружения. Реализуются дополнительные инженерные решения, направленные на защиту наших воинов, которые готовятся, тренируются и восстанавливаются.

Во время ежемесячного служебного совещания по повышению качества подготовки в ВСУ, усилению безопасности в учебных центрах и другим проблемным вопросам Сырский отметил обязательное соблюдение требований по оборудованию укрытий в учебных центрах и на полигонах, а также корректное и оперативное оповещение о воздушных тревогах.

РЕКЛАМА:

Главнокомандующий определил задачи для улучшения подготовки. Среди них - организовать закрепление новосозданных армейских корпусов за учебными батальонами, которые функционируют в составе центров подготовки подразделений.

За направление подготовки будет отвечать новоназначенный заместитель начальника Генерального штаба генерал-майор Игорь Скибюк.

Также Сирский отметил, что срок базовой общей подготовки будет увеличен - до 51 дня (по сравнению с 49 днями сейчас). В частности, двое суток будет добавлено для обучения военнослужащих противодействию ударным БпЛА противника.