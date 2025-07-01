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Сырский запретил скопление военных и техники в учебных центрах

Станислав ПогориловВторник, 1 июля 2025, 10:17
Сырский запретил скопление военных и техники в учебных центрах
александр Сырский, фото: Facebook

Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский сообщил о запрете скопления личного состава, военной техники и размещения военнослужащих в палаточных городках в учебных центрах.

Источник: Сырский в Facebook

Прямая речь Сырского: "Заслушал отчеты по реализации мер защиты учебных центров от воздушных (ракетных) ударов противника. Мое безусловное требование - обеспечение и повышение безопасности военнослужащих в учебных центрах и на тыловых полигонах.

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Скопление личного состава и военной техники, размещение военнослужащих в палаточных городках - запрещено!"

Детали: По его словам, на локациях подготовки сооружаются новые укрытия, блиндажи и другие защитные сооружения. Реализуются дополнительные инженерные решения, направленные на защиту наших воинов, которые готовятся, тренируются и восстанавливаются.

Во время ежемесячного служебного совещания по повышению качества подготовки в ВСУ, усилению безопасности в учебных центрах и другим проблемным вопросам Сырский отметил обязательное соблюдение требований по оборудованию укрытий в учебных центрах и на полигонах, а также корректное и оперативное оповещение о воздушных тревогах.

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Главнокомандующий определил задачи для улучшения подготовки. Среди них - организовать закрепление новосозданных армейских корпусов за учебными батальонами, которые функционируют в составе центров подготовки подразделений.

За направление подготовки будет отвечать новоназначенный заместитель начальника Генерального штаба генерал-майор Игорь Скибюк.

Также Сирский отметил, что срок базовой общей подготовки будет увеличен - до 51 дня (по сравнению с 49 днями сейчас). В частности, двое суток будет добавлено для обучения военнослужащих противодействию ударным БпЛА противника.

СырскийВооруженные силы
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