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Россияне баллистикой ударили по Гуляйполю: есть погибшие и раненые

Алена МазуренкоВторник, 1 июля 2025, 13:49
Россияне баллистикой ударили по Гуляйполю: есть погибшие и раненые
фото: Силы обороны Юга

Российские оккупанты утром 1 июля ударили двумя баллистическими ракетами по Гуляйполю, что на Днепропетровщине. В результате удара есть раненые и погибшие.

Источник: Силы обороны Юга

Дословно: "1 июля в 9.15 враг нанес ракетный удар по населенному пункту Гуляйполе Днепропетровской области.

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Предварительно, были применены две баллистические ракеты вероятно типа "Искандер-М".

Детали: В результате удара есть пострадавшие и погибшие среди местного населения.

Российский обстрел разрушил дом культуры, два магазина и изуродовал частные дома.

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Днепропетровская областьобстрелракетный удар
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