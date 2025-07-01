Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина получит от Латвии 42 БТР Patria

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 1 июля 2025, 19:50
Украина получит от Латвии 42 БТР Patria
Patria. Milan Jaros/Bloomberg via Getty Images

Правительство Латвии во вторник одобрило передачу 42 бронетранспортеров Patria 6x6 и другого военного оборудования Вооруженным силам Украины для поддержки их борьбы против агрессии России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство обороны Латвии

Детали: Бронетранспортеры, которые Латвия передаст Украине, были заказаны в начале года. Латвийский министр обороны Андрис Спрудс обещает, что первые машины будут отправлены "в ближайшее время".

Реклама:

"Мы продолжаем и будем продолжать поддерживать Украину и в дальнейшем – как в этом году, так и в следующем году предоставим Украине военную помощь в размере 0,25% от внутреннего валового продукта", – подчеркнул он.

Отдельно Минобороны Латвии подчеркнуло, что поставка 42 БТР не повлияет на потребности и оперативные возможности латвийских Вооруженных сил.

БТР Patria разработаны в рамках совместной программы с участием Финляндии, Латвии, Швеции и Германии, а производятся в Финляндии и Латвии.

РЕКЛАМА:

В апреле Латвия сообщила об отправке Украине 1500 дронов.

Латвияпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский анонсировал договоренности с партнерами в области обороны и восстановления
The Economist: "теневая рука" Ермака стоит за возможными кадровыми перестановками в правительстве
Видео, фотоВ Киеве прогремел взрыв в районе ТЭЦ-6, на левом берегу частично пропадал свет
СНБО ввел санкции против криптовалютных схем России
фотоРоссия нанесла удар КАБом и дроном по Константиновке: четверо погибших
В ДТП в Венгрии попал детский ансамбль, четверо украинцев с тяжелыми травмами
Все новости...
Латвия
Латвия закупит десятки новых БМП, которые стоят на вооружении Испании
Среди освобождённых в Беларуси заключённых – граждане Польши, Эстонии, Латвии, Швеции, США и Японии
Россиянам и белорусам запретили покупать недвижимость в Латвии
Последние новости
21:17
В Великобритании сворачивается производство истребителя Typhoon
21:04
В России второй день подряд отменяют сотни авиарейсов из-за "безопасности" полётов
20:28
Формула-1Норрис благодаря штрафу Пиастри выиграл дождевой Гран-при Великобритании
20:14
Лев сбежал из зоопарка в Турции и напал на мужчину, который спал на улице
20:00
Зеленский анонсировал договоренности с партнерами в области обороны и восстановления
19:51
РФ обстреляла Сумскую область: погиб человек, десятки домов разрушены
19:44
Действующая Верховная Рада не будет раскрывать банковскую тайну - Гетманцев
19:39
Президенты Литвы и Германии обсудили поддержку Украины и давление на Россию
19:23
Трамп объявил в Техасе чрезвычайное положение, из-за наводнения, которое унесло жизни 61 человека
19:07
Китай ввёл ограничения против медицинских компаний ЕС
Все новости...
Реклама:
Реклама: