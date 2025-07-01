Макрон в разговоре призвал Путина к прекращению огня в Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон в первом за почти три года разговоре с Владимиром Путиным призвал к скорейшему прекращению огня между Украиной и Россией.

Источник: об этом сообщил Елисейский дворец по итогам разговора, пишет "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV

Детали: У Макрона заявили, что в разговоре с Путиным он "подчеркнул неизменную поддержку Францией суверенитета и территориальной целостности Украины".

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"Он призвал к скорейшему установлению перемирия и началу переговоров между Украиной и Россией для достижения прочного и долгосрочного урегулирования конфликта", – добавили в Елисейском дворце.

В Кремле ранее во вторник заявили, что Путин и Макрон обсудили эскалацию на Ближнем Востоке и полномасштабное российское вторжение в Украину, а сам разговор имел "содержательный характер".

До этого оба лидера последний раз разговаривали 11 сентября 2022 года.

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В прошлом году президент Франции уже допускал, что может провести телефонный разговор с Путиным.