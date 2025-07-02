Харьков атаковали российские БПЛА: раздался взрыв, возник пожар

В ночь на 2 июля в Харькове на фоне угрозы российских беспилотников прогремел взрыв, возник пожар.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, руководитель ОВА Харьковской области Олег Синегубов и ГСЧС в Facebook

Прямая речь Терехова: "В Харькове был слышен взрыв – город под вражеской атакой с воздуха. Над городом еще могут быть вражеские беспилотники – будьте осторожны!"

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Детали: По предварительным данным Терехова, под ударом был Новобаварский район.

Обновлено: Позже Терехо сообщил, что в результате удара по Новобаварскому району горит одноэтажное нежилое здание.

ФОТО ГСЧС

По уточненной информации Синегубова, в результате обстрела горят боксы СТО в Новобаварском районе.

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ФОТО ГСЧС

Ориентировочно огонь охватил площадь 300 кв. м. На месте работают подразделения ГСЧС.

Прямая речь Терехова в 4:31: "Пожар на месте прилета в Новобаварском районе локализован.

Два человека эвакуированы "Красным Крестом" из домов, вблизи которых произошел удар. Пострадавших на данный момент нет".

Дополнено: Утром в ГСЧС уточнили, что пожар полностью потушили в 07:00.