Россияне обстреляли больницу в Херсоне, 8 пострадавших

Поздно вечером 1 июля российская армия обстреляла больницу в Херсоне, в результате чего пострадали 8 человек.

Источник: начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин

Детали: Прокудин отметил, что обстрел оккупанты осуществили около 23 часов.

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Прямая речь Прокудина: "В результате вражеской атаки разрушено здание учреждения здравоохранения, пострадали пять пациентов и три медицинские сестры".

Детали: Руководитель ОВА сообщил, что 44-летнюю работницу больницы госпитализировали с взрывной травмой, контузией и осколочным ранением грудной клетки.

фото: Херсонская ОВА

фото: Херсонская ОВА

Прямая речь Прокудина: "Еще двое, 54 и 44 года, лечатся амбулаторно.

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В медучреждении продолжают находиться и четверо пострадавших пациентов – мужчины, 58 и 60 лет, а также женщины, 64 и 57 лет. У них – взрывные травмы, контузии и различные осколочные ранения.

Еще одной 69-летней пострадавшей оказали помощь, от госпитализации она отказалась".

фото: Херсонская ОВА