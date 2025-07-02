Россияне обстреляли больницу в Херсоне, 8 пострадавших
Поздно вечером 1 июля российская армия обстреляла больницу в Херсоне, в результате чего пострадали 8 человек.
Источник: начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин
Детали: Прокудин отметил, что обстрел оккупанты осуществили около 23 часов.
Прямая речь Прокудина: "В результате вражеской атаки разрушено здание учреждения здравоохранения, пострадали пять пациентов и три медицинские сестры".
Детали: Руководитель ОВА сообщил, что 44-летнюю работницу больницы госпитализировали с взрывной травмой, контузией и осколочным ранением грудной клетки.
Прямая речь Прокудина: "Еще двое, 54 и 44 года, лечатся амбулаторно.
В медучреждении продолжают находиться и четверо пострадавших пациентов – мужчины, 58 и 60 лет, а также женщины, 64 и 57 лет. У них – взрывные травмы, контузии и различные осколочные ранения.
Еще одной 69-летней пострадавшей оказали помощь, от госпитализации она отказалась".