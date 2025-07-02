Оккупанты повредили частное предприятие и фермерское хозяйство на Днепропетровщине

Российские захватчики атаковали беспилотниками Днепропетровскую область – повредили частное предприятие в Кривом Роге и фермерское хозяйство в Самаровском районе; один человек получил ранения.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "В Кривом Роге из-за атаки повреждено здание частного предприятия. Произошло возгорание, которое спасатели потушили. В Перещепинской общине Самаровского района повреждено фермерское хозяйство. Возник пожар. Пострадала 69-летняя женщина".

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Детали: По словам Лысака, ей оказали помощь на месте.

ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

8 вражеских дронов над Днепропетровской областью удалось обезвредить.

Также россияне атаковали Никопольский район – били FPV-дроном и обстреливали из артиллерии.

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Досталось райцентру и Покровской общине – там побиты многоэтажка, частный дом, гараж, хозяйственная постройка, задело линию электропередач.