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Россияне атаковали с дронов Антоновку и Херсон – ранили 4 человек

Ирина БалачукСреда, 2 июля 2025, 09:50
Россияне атаковали с дронов Антоновку и Херсон – ранили 4 человек
Фото иллюстративное из Getty images

Четыре человека получили ранения в результате российской атаки с беспилотника в поселке Антоновка на Херсонщине утром 2 июля.

Источник: Херсонская ОВА в Telegram

Дословно ОВА: "Ориентировочно в 07:00 российская армия атаковала с БпЛА Антоновку. В больницу в среднем состоянии тяжести госпитализировали 44-летнего мужчину и 52-летнюю женщину".

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Детали: Пострадавшие получили взрывные травмы и осколочные ранения. 

Еще один 57-летний местный житель получил легкие травмы. Он будет лечиться дома.

Дополнено: Позже в ОВА добавили, что около 8:00 оккупанты атаковали с дрона мужчину в Днепровском районе Херсона.

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"Из-за сброса взрывчатки 54-летний херсонец получил взрывную травму, контузию, осколочные ранения головы, шеи и плеча. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Медики продолжают бороться за его жизнь", – сообщили в ОВА.

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Херсонская областьбеспилотники
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