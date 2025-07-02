Россияне атаковали с дронов Антоновку и Херсон – ранили 4 человек
Четыре человека получили ранения в результате российской атаки с беспилотника в поселке Антоновка на Херсонщине утром 2 июля.
Источник: Херсонская ОВА в Telegram
Дословно ОВА: "Ориентировочно в 07:00 российская армия атаковала с БпЛА Антоновку. В больницу в среднем состоянии тяжести госпитализировали 44-летнего мужчину и 52-летнюю женщину".
Детали: Пострадавшие получили взрывные травмы и осколочные ранения.
Еще один 57-летний местный житель получил легкие травмы. Он будет лечиться дома.
Дополнено: Позже в ОВА добавили, что около 8:00 оккупанты атаковали с дрона мужчину в Днепровском районе Херсона.
"Из-за сброса взрывчатки 54-летний херсонец получил взрывную травму, контузию, осколочные ранения головы, шеи и плеча. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Медики продолжают бороться за его жизнь", – сообщили в ОВА.
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