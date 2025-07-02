Россияне атаковали FPV-дроном людей в Никополе: 4 раненых

Четыре человека получили ранения в результате российского удара FPV-дроном в городе Никополь Днепропетровской области утром 2 июля.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "В Никополе из-за атаки FPV-дроном ранены 4 человека. Все госпитализированы".

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ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Детали: По словам Лысака, мужчина 65 лет получил тяжелые ранения, другие двое мужчин, 44 и 49 лет, и 40-летняя женщина имеют травмы средней тяжести.

ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Также в результате атаки повреждены 2 авто.