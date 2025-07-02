ВАКС не стал отстранять Чернышова от должности вице-премьера

Высший антикоррупционный суд не стал отстранять вице-премьер-министра – министра национального единства Алексея Чернышова от должности на 2 месяца, как того просили детективы Национального антикоррупционного бюро.

Источник: трансляция ВАКС, сообщение ОО "Центр противодействия коррупции".

Детали: Соответствующее постановление об отказе в удовлетворении ходатайства детектива НАБУ в среду зачитал судья ВАКС. Постановление может быть обжаловано в апелляции в течение 5 дней со дня его объявления. Полный текст постановления будет оглашен 4 июля.

Реклама:

Как пишет "ЦПК", во время рассмотрения ходатайства защита предоставила письмо за личной подписью премьер-министра Дениса Шмыгаля о негативных последствиях отстранения Чернышова для правительства. Следственный судья в таком "доказательстве" увидел попытку давления на него.

По состоянию на 1 июля Чернышов еще не внес залог в 120 млн грн.

Предыстория:

РЕКЛАМА: