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ВАКС не стал отстранять Чернышова от должности вице-премьера

Александр ШумилинСреда, 2 июля 2025, 12:12
ВАКС не стал отстранять Чернышова от должности вице-премьера
Фото УП

Высший антикоррупционный суд не стал отстранять вице-премьер-министра – министра национального единства Алексея Чернышова от должности на 2 месяца, как того просили детективы Национального антикоррупционного бюро.

Источник: трансляция ВАКС, сообщение ОО "Центр противодействия коррупции".

Детали: Соответствующее постановление об отказе в удовлетворении ходатайства детектива НАБУ в среду зачитал судья ВАКС. Постановление может быть обжаловано в апелляции в течение 5 дней со дня его объявления. Полный текст постановления будет оглашен 4 июля.

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Как пишет "ЦПК", во время рассмотрения ходатайства защита предоставила письмо за личной подписью премьер-министра Дениса Шмыгаля о негативных последствиях отстранения Чернышова для правительства. Следственный судья в таком "доказательстве" увидел попытку давления на него.

По состоянию на 1 июля Чернышов еще не внес залог в 120 млн грн.

Предыстория:

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  • 27 июня Высший антикоррупционный суд назначил Чернышову, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, меру пресечения в виде залога.

Кабинет министровНАБУЧернышев Алексей
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