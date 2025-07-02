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МИД вызвал представителя США: говорили о военной помощи

Уляна Кричковская, Ирина БалачукСреда, 2 июля 2025, 13:11
МИД вызвал представителя США: говорили о военной помощи
Заместитель министра иностранных дел Марьяна Беца и временный поверенный в делах США в Украине Джон Гинкель. Фото МИД

Министерство иностранных дел Украины вызвало временно поверенного в делах США в Украине Джона Гинкеля для разговора о военной помощи Америки.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД

Дословно ведомство: "2 июля по поручению министра иностранных дел Андрея Сибиги в Министерство иностранных дел Украины был приглашен временный поверенный в делах США в Украине Джон Гинкель.

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Ключевой темой разговора с американским дипломатом стала военная помощь США и оборонное сотрудничество двух государств на фоне эскалации Россией агрессии и террора против Украины".

Детали: Дипломата приняла заместитель Сибиги – Марьяна Беца. Отмечается, что она поблагодарила США за всю оказанную помощь и подчеркнула важность продолжения поставок выделенных ранее оборонных пакетов, с акцентом на укрепление противовоздушной обороны Украины.

Беца отметила, что "любая задержка или промедление с поддержкой оборонных возможностей Украины будут побуждать агрессора продолжать войну и террор, а не искать мира".

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Заместитель министра напомнила, что Россия не только отвергает полное и безусловное прекращение огня, на которое Украина согласилась еще 11 марта, но и продолжает усиливать воздушный террор против мирных граждан и атаки на поле боя.

В итоге стороны обсудили консультации по оборонным поставкам, которые продолжаются сейчас на всех уровнях, и дальнейшие контакты между Украиной и США.

В МИД подчеркнули необходимость "усиления обороноспособности Украины и увеличения скоординированного трансатлантического давления на агрессора".

Издание акцентирует, что этот визит происходит на фоне информации в СМИ о том, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет противовоздушной обороны и других высокоточных боеприпасов в Украину из-за опасений, что запасы оружия США слишком уменьшились.

Предыстория:

МИДУкраинаСША
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