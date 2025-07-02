МИД вызвал представителя США: говорили о военной помощи
Министерство иностранных дел Украины вызвало временно поверенного в делах США в Украине Джона Гинкеля для разговора о военной помощи Америки.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД
Дословно ведомство: "2 июля по поручению министра иностранных дел Андрея Сибиги в Министерство иностранных дел Украины был приглашен временный поверенный в делах США в Украине Джон Гинкель.
Ключевой темой разговора с американским дипломатом стала военная помощь США и оборонное сотрудничество двух государств на фоне эскалации Россией агрессии и террора против Украины".
Детали: Дипломата приняла заместитель Сибиги – Марьяна Беца. Отмечается, что она поблагодарила США за всю оказанную помощь и подчеркнула важность продолжения поставок выделенных ранее оборонных пакетов, с акцентом на укрепление противовоздушной обороны Украины.
Беца отметила, что "любая задержка или промедление с поддержкой оборонных возможностей Украины будут побуждать агрессора продолжать войну и террор, а не искать мира".
Заместитель министра напомнила, что Россия не только отвергает полное и безусловное прекращение огня, на которое Украина согласилась еще 11 марта, но и продолжает усиливать воздушный террор против мирных граждан и атаки на поле боя.
В итоге стороны обсудили консультации по оборонным поставкам, которые продолжаются сейчас на всех уровнях, и дальнейшие контакты между Украиной и США.
В МИД подчеркнули необходимость "усиления обороноспособности Украины и увеличения скоординированного трансатлантического давления на агрессора".
Издание акцентирует, что этот визит происходит на фоне информации в СМИ о том, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет противовоздушной обороны и других высокоточных боеприпасов в Украину из-за опасений, что запасы оружия США слишком уменьшились.
Предыстория:
- В июне украинская сторона передала министру финансов США Скотту Бессенту список необходимого оружия, которое Украина готова купить у США.
- Президент Владимир Зеленский ранее сообщал, что на встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом планирует обсудить потенциальную покупку у США оборонного пакета для Украины.
- А 25 июня на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге Трамп заявил, что проверит, сможет ли передать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot.