Армия РФ атаковала Донецкую область: двое погибших, семеро раненых

В результате российских атак 2 июля в Донецкой области погибли двое мужчин в Покровске, еще семь человек ранены.

Источник: председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, Донецкая областная прокуратура

Детали: Отмечается, что в поселке Райское Дружковской громады армия РФ применила два ударных дрона "Герань-2". Ранения получила семья из трех человек: 56-летний мужчина, его 52-летняя жена и 23-летний сын. У них диагностированы черепно-мозговые травмы, минно-взрывные поражения и ожоги.

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фото: председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин

На автодороге между Покровском и Родинским российские военные атаковали FPV-дроном двух велосипедистов. Оба получили осколочные ранения и минно-взрывные травмы.

В самом Покровске в результате обстрела была госпитализирована 65-летняя женщина. Позже на улице погибли еще двое гражданских - мужчина в инвалидной коляске и его сопровождающий.

фото: председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин

Дополнено: Кроме того, по Константиновке российская армия применила авиабомбу ФАБ-250. Удар пришелся на рынок - ранения получила 45-летняя женщина.

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"Россияне постоянно и целенаправленно бьют по гражданским. Оставаться в Донецкой области - опасно!" - подчеркнул Филашкин, в очередной раз призвав жителей эвакуироваться из региона.