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СБУ: Предстоятель УПЦ МП Онуфрий лишен украинского гражданства

Валентина РоманенкоСреда, 2 июля 2025, 15:26
СБУ: Предстоятель УПЦ МП Онуфрий лишен украинского гражданства
Онуфрий. фото УПЦ МП

Указом президента Владимира Зеленского прекращено украинское гражданство Ореста Березовского, который больше известен как деятель УПЦ МП Онуфрий.

Источник: Служба безопасности Украины

Детали: СБУ установила, что Березовский (Онуфрий) добровольно получил гражданство РФ в 2002 году. Об указанном он не сообщил уполномоченные органы власти Украины. В то же время после этого он продолжал и в дальнейшем пользоваться статусом гражданина Украины.

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По имеющейся в Службе безопасности Украины информации, Березовский (Онуфрий) поддерживает связь с московской патриархией и сознательно противодействовал получению канонической независимости украинской церкви от московской патриархии, представители которой открыто поддерживают российскую агрессию против Украины.

Несмотря на полномасштабное вторжение, Березовский (Онуфрий) фактически продолжает поддерживать политику РПЦ и ее руководства, в частности патриарха Кирилла (Гундяева).

Как известно, Гундяев благословил вооруженную агрессию российских войск и проводит пропагандистскую политику оправдания и подстрекательства к геноциду украинского народа. При этом, поддерживая агрессивную политику РФ, способствует преступной деятельности политической верхушки страны-агрессора.

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По состоянию на 15.25 2 июля соответствующий указ президента на официальном сайте не обнародован.

УПЦ МПСБУгражданство
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