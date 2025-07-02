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После "референдума" у Орбана запустили новую рекламу с карикатурным Зеленским

Мария Емец, Валентина РоманенкоСреда, 2 июля 2025, 18:23
После референдума у Орбана запустили новую рекламу с карикатурным Зеленским
фото из соцсети Х

В Венгрии после завершения опроса относительно членства Украины в ЕС запустили новую рекламную кампанию, где ключевого соперника Виктора Орбана сравнивают с президентом Украины Владимиром Зеленским и изображают обоих "марионетками".

Источник: "Европейская правда"

Детали: На кампанию обратили внимание журналисты 444.hu и пользователи соцсетей.

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В публичном пространстве появились плакаты со слоганом "похожи как два яйца", где карикатурно изображены президент Украины Владимир Зеленский и лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр, который может составить серьезную конкуренцию Орбану на следующих выборах.

В сопроводительном тексте ролика говорится, что Мадяр и Зеленский "похожи как две капли воды", в частности тем, что любят сцену.

"Но у них есть еще кое-что общее - их хозяева. По их просьбе Зеленский втягивает Европу в войну. Венгерский Зеленский выступает за то, чтобы дать Украине присоединиться к ЕС. Оба Зеленских хорошие актеры. Но это не театр, это реальность. В таких ситуациях, как сейчас, нам не нужны клоуны", - говорится в ролике.

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Некоторые пользователи Х обратили внимание на мемы, созданные в ответ на новую кампанию - вместо Зеленского и Орбана в половинках яиц изображены правитель РФ Владимир Путин и венгерский премьер Виктор Орбан.

 

Что предшествовало: В правительстве Венгрии заявили, что на "референдуме" о вступлении Украины в ЕС против этого высказались 95% проголосовавших.

Читайте также, как запрет прайда объединил Будапешт против правительства Венгрии и сделал событие самым массовым за все годы.

ВенгрияОрбан
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