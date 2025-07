После "референдума" у Орбана запустили новую рекламу с карикатурным Зеленским

В Венгрии после завершения опроса относительно членства Украины в ЕС запустили новую рекламную кампанию, где ключевого соперника Виктора Орбана сравнивают с президентом Украины Владимиром Зеленским и изображают обоих "марионетками".

Источник: "Европейская правда"

Детали: На кампанию обратили внимание журналисты 444.hu и пользователи соцсетей.

Реклама:

В публичном пространстве появились плакаты со слоганом "похожи как два яйца", где карикатурно изображены президент Украины Владимир Зеленский и лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр, который может составить серьезную конкуренцию Орбану на следующих выборах.

В сопроводительном тексте ролика говорится, что Мадяр и Зеленский "похожи как две капли воды", в частности тем, что любят сцену.

"Но у них есть еще кое-что общее - их хозяева. По их просьбе Зеленский втягивает Европу в войну. Венгерский Зеленский выступает за то, чтобы дать Украине присоединиться к ЕС. Оба Зеленских хорошие актеры. Но это не театр, это реальность. В таких ситуациях, как сейчас, нам не нужны клоуны", - говорится в ролике.

Obviously media campaign started as well, with the following unskippable ad pic.twitter.com/I63GOhwbfB