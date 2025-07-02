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На окраине Житомира произошел взрыв: два человека погибли, 24 пострадавших

Татьяна ОлейникСреда, 2 июля 2025, 23:51
На окраине Житомира произошел взрыв: два человека погибли, 24 пострадавших
Фото - "Суспільне житомир"

Уточнено: В первой версии новости "Украинская правда" написала, что взрыв произошел на АЗС. Впрочем, позже в Нацполиции уточнили, что точное место взрыва еще устанавливают, заправка повреждена.

Вечером среды на окраине Житомира произошел взрыв, два человека погибли, 24 пострадавших, есть повреждения жилых домов.

Источник: Житомирский городской совет, "Суспільне" со ссылкой на полицию, видео из соцсетей

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Дословно горсовет: "На трассе в направлении Киева, за кольцевой дорогой, произошел взрыв.

Причины инцидента сейчас устанавливаются. На место оперативно выехали все экстренные службы".

Детали: "Суспільному" в полиции подтвердили, что произошел взрыв, информацию о раненых уточняют.

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В соцсетях публикуют фото и видео масштабного пожара.

Уточнено: В ГСЧС Житомирщины "Украинской правде" сообщили, что в результате неустановленного взрыва возникли пожары, есть пострадавшие и повреждения жилых домов.

Обновлено в 20:19: Председатель ОГА Виталий Бунечко уточнил, что в населенном пункте Березина на международной трассе М-06 произошло два взрыва, два человека погибли, 15 пострадавших.

Также пострадали частные дома, на территории развернули оперативный штаб.

По состоянию на 23:47 Бунечко сообщил, что в результате чрезвычайного происшествия, произошедшего на 126 км автодороги М-06 Киев - Чоп (вблизи села Березина, Житомирской области) 2 человека, к сожалению, погибли, еще 24 получили ранения и доставлены в лечебные учреждения. Среди них 4 ребенка.

Житомирвзрыв
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