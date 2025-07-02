На фронте с начала суток произошло 140 столкновений – Генштаб

С начала суток 2 июля на фронте произошло 140 столкновений, из них 41 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00

Дословно: "С начала суток произошло 140 боевых столкновений, противник нанес два ракетных и 50 авиационных ударов, применив семь ракет и 60 управляемых авиабомб, использовал для ударов 1206 дронов-камикадзе, совершил почти 4000 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов".

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Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 11 боестолкновений с российскими захватчиками, из которых одно продолжается до сих пор.

19 раз РФ атаковала на Южно-Слобожанском направлении, в районах Глубокого, Зеленого, Волчанска, Мелового, Амбарного и в сторону Митрофановки, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

РФ 9 раз атаковала укрепления на Купянском направлении в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Колесниковка, Загрызово, Зеленый Гай и в направлении Петропавлики.

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На Лиманском направлении сегодня российские войска 14 раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Редкодуб, Торское, Грековка, Григорьевка, Зеленая Долина, Ямполовка, Колодязи и в направлениях Чернещины, Шандриголово, Среднего и Нового Мира.

На Северском направлении Силы обороны отбили один штурм вражеских войск в сторону Федоровки.

Сегодня наши войска отбили пять атак противника в направлении Бондарного, Маркового и в районе Часового Яра на Краматорском направлении.

На Торецком направлении оккупанты за сегодня 10 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Торецка, Дилиевки, Щербиновки, Петровки, Русиного Яра и в направлении Плещеевки.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 41 штурмовое и наступательное действие. Активность российских оккупантов наблюдалась в районах населенных пунктов Попов Яр, Полтавка, Мирное, Новоэкономичное, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Удачное, Новосергиевка, Дачное, Алексеевка, Ореховое и в направлениях Владимировки, Разино, Молодецкого.

На Новопавловском направлении захватчики совершили 14 атак на позиции украинских войск, противник пытался продвинуться в районах населенных пунктов Запорожье, Ялта, Мирное, Поддубное и Шевченко.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили одно наступательное действие врага вблизи населенного пункта Каменское.

В течение суток на Приднепровском направлении враг совершил пять неудачных попыток продвинуться вперед. Также противник нанес авиационный удар по Козацкому.