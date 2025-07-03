В оккупированном Харцызске Донецкой области прогремел взрыв на складе боеприпасов – СМИ

По данным СМИ, во временно оккупированном Харцызске Донецкой области удар по складу боеприпасов вызвал мощный взрыв.

Источник: "Новости Донбасса"

Детали: В сообщении не указывается, кто нанес удар, однако публикуется информация о пожаре и последующей детонации.

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Дословно "Новости Донбасса": "Удар по складу боеприпасов в оккупированном Харцызске Донецкой области вызвал мощный взрыв.

На месте вспыхнул пожар, продолжаются вторичные детонации".