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В оккупированном Харцызске Донецкой области прогремел взрыв на складе боеприпасов – СМИ

Ольга ГлущенкоЧетверг, 3 июля 2025, 00:22
В оккупированном Харцызске Донецкой области прогремел взрыв на складе боеприпасов – СМИ
скриншот

По данным СМИ, во временно оккупированном Харцызске Донецкой области удар по складу боеприпасов вызвал мощный взрыв.

Источник: "Новости Донбасса"

Детали: В сообщении не указывается, кто нанес удар, однако публикуется информация о пожаре и последующей детонации.

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Дословно "Новости Донбасса": "Удар по складу боеприпасов в оккупированном Харцызске Донецкой области вызвал мощный взрыв.

На месте вспыхнул пожар, продолжаются вторичные детонации".

Донецкая областьоккупациявзрыв
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