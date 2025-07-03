Вражеский дрон попал в 9-этажку в Одессе: возник пожар, 5 пострадавших

В ночь на 3 июля в Одессе на фоне угрозы вражеских беспилотников прогремели взрывы. Позже стало известно о повреждении 9-этажки в результате атаки дронов, 50 человек эвакуировали, пять человек пострадали, среди них - двое детей.

Источник: общественный вещатель "Суспільне", городской голова Одессы Геннадий Труханов, глава Одесской ОВА Олег Кипер, "Думская", ГСЧС

Детали: В 2:23 в Одессе и области объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских беспилотников.

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В 2:50 Труханов призвал жителей Одессы находиться в безопасных местах, поскольку город атакуют ударные БПЛА.

В 2:51 "Суспільне" сообщило, что в Одессе были слышны звуки взрывов.

Кипер также призвал Одессу и Одесский район находиться в укрытиях.

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Обновлено: После отбоя воздушной тревоги в 3:10 "Думская" сообщила, что в результате атаки вражеских БПЛА в Одессе пострадала многоэтажка.

Кипер в 3:14 сообщил о повреждении гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов.

Прямая речь Кипера: "Несмотря на активную работу ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов. Информация о пострадавших уточняется. Над ликвидацией последствий работают все уполномоченные службы".

Детали: Местные паблики опубликовали пожар в одесской многоэтажке.

На рассвете Труханов сообщил, что "существенно пострадала многоэтажка".

ФОТО: МЭРИЯ ОДЕССЫ

ФОТО: МЭРИЯ ОДЕССЫ

ФОТО: МЭРИЯ ОДЕССЫ

ФОТО: МЭРИЯ ОДЕССЫ

ФОТО: МЭРИЯ ОДЕССЫ

Прямая речь Труханова: "На месте работают все службы.

Пострадавшим оказывается помощь".

Детали: После 5:30 утра Труханов сообщил, что возле поврежденного в результате атаки дома работает оперативный штаб.

Прямая речь Труханова: "Спасатели освободили пятерых человек, которые были заблокированы на верхних этажах. Среди них – двое детей. Все они получают необходимую помощь.

В больницу госпитализированы трое пострадавших.

Предварительный осмотр показал, что одна из парадных подверглась значительным повреждениям. Находиться в ней опасно".

В ГСЧС сообщили, что из пострадавшего 9-этажного дома эвакуировали 50 человек, четверо человек пострадали.

Обновлено. Председатель Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что в результате российской атаки на Одессу пострадали пять человек, двое из них - мальчик и девочка 7 и 9 лет. Дети, с отравлением продуктами горения, госпитализированы. Другие взрослые пострадавшие, после получения всей необходимой медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.

Прямая речь Кипера: "Поврежден многоэтажный жилой дом и другие объекты гражданской инфраструктуры. В квартирах одесситов возникли пожары, которые оперативно ликвидировали наши пожарные. 6 квартир разрушены полностью, еще 36 - частично повреждены".