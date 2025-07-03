Полтава под атакой БпЛА: в городе были слышны звуки взрывов

Утром 3 июля Полтаву атаковали вражеские беспилотникики, во время воздушной тревоги в городе были слышны звуки взрывов.

Источник: председатель Полтавской ОВА Владимир Когут в Telegram, Воздушные силы в Telegram, и. о. городского головы Екатерина Ямщикова в Telegram

Прямая речь Когута: "В Полтавской общине были слышны звуки взрыва. Информацию уточняем".

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Детали: Перед этим в городе объявили воздушную тревогу, Воздушные силы сообщили о БпЛА в направлении города с севера и запада.

Когут призвал жителей не пренебрегать безопасностью и до отбоя воздушной тревоги находиться в укрытиях.

В 9.04 было объявлено об отбое воздушной тревоги.

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Обновлено. И. о. городского головы Екатерина Ямщикова сообщила, что сейчас задействованы все профильные службы. Она призвала дождаться официальной информации и не публиковать фото, видео или точную информацию о местах попаданий или работу ПВО.

Позже Ямщикова сообщила, что в связи с ликвидацией последствий вражеской атаки в городе временно будет затруднено движение автотранспорта и общественного транспорта.