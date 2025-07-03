В рядах Воздушных сил обнаружили "крота", завербованного ФСБ

На Львовщине задержали майора Воздушных сил ВСУ, который оказался российским агентом.

Источник: Служба безопасности Украины, Офис генпрокурора

Детали: По данным следствия, майора ВС ВСУ, который проходит службу на Львовщине, завербовали сотрудники спецслужб РФ через его бывшую жену - экс-военную, которая осталась на временно оккупированной территории Запорожской области и начала работать на врага.

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Подрывную деятельность подозреваемых координировал кадровый сотрудник отдела спецопераций "Альфа" ФСБ РФ. Он давал им задание собирать информацию об украинской военной авиации. Таким образом враг пытался получить координаты оперативных аэродромов, логистических хабов и центров технического обслуживания боевых самолетов ВСУ.

Кроме того, по заданию куратора мужчина активировал номера мобильных операторов Украины и передавал их бывшей жене, а она распространяла их среди вражеских агентов для использования в подрывной деятельности против Украины.

Во время обысков у фигуранта изъяли мобильный телефон с доказательствами преступной деятельности.

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Прокуроры ОГП сообщили о подозрении бывшим супругам в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

Сейчас мужчина находится под стражей. Экс-жене, которая находится на временно оккупированной территории Украины, сообщено о подозрении заочно.