СБУ: Дроны взорвали склады боеприпасов РФ возле Харцызска

Служба безопасности Украины заявляет, что ее беспилотники успешно поразили склады боеприпасов российской армии в селе Большое Орехово неподалеку Харцызска Донецкой области.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: По данным спецслужбы, накануне вечером на складах раздавались взрывы, а затем началась мощная вторичная детонация боеприпасов и пожар.

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Харцызск расположен недалеко от временно оккупированных Макеевки и Донецка и имеет важное стратегическое значение, потому что используется россиянами как тыловая база. Враг разместил там командные пункты, логистические центры и склады с боеприпасами. Все они являются законными военными целями, отмечает СБУ.

Что предшествовало: Вечером в соцсетях распространяли видео попадания в склад БК в Харцызске.