В результате российских обстрелов Донетчины погибли четыре человека, еще трое ранены

В течение 3 июля российская армия атаковала Константиновку, Белицкое и Покровск в Донецкой области, в результате обстрелов погибли четыре человека, еще трое получили ранения.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: Сообщается, что утром оккупанты сбросили авиабомбу ФАБ-250 с модулем УМПК на Константиновку. В зоне поражения оказались жилые дома. Ранения получила женщина, которая находилась дома - ей диагностировали рваную рану руки. Через несколько часов город снова атаковали, на этот раз - реактивной системой залпового огня "Смерч". Ранения получила 72-летняя женщина, которая находилась на остановке общественного транспорта.

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фото: Донецкая областная прокуратура

В городе Белицкое в результате обстрела погибли двое мужчин в возрасте 54 и 66 лет. Еще одна гражданская получила осколочные ранения, ей оказали медицинскую помощь.

фото: Донецкая областная прокуратура РЕКЛАМА:

Также российские войска ударили по Покровску. В частном секторе погибли двое местных жителей. Тип вооружения, использованного для атаки, устанавливается.

В результате обстрелов повреждены по меньшей мере девять многоквартирных домов, три гаража, фасад магазина и линия электропередач.

фото: Донецкая областная прокуратура

По всем фактам прокуратура начала досудебные расследования по ч. 1 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны.