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СМИ: Германия хочет заключить с США соглашение о Patriot для Украины

Олег Павлюк, Алена МазуренкоЧетверг, 3 июля 2025, 21:55
СМИ: Германия хочет заключить с США соглашение о Patriot для Украины
Patriot. Фото - Getty Image

В федеральном правительстве Германии сейчас работают над экстренным решением, чтобы обеспечить Украину новыми системами противовоздушной обороны и достаточным количеством ракет-перехватчиков.

Источник: "Европейская правда", Bild

Детали: По информации Bild, Берлин сейчас ждет подтверждения от министра обороны США Пита Хэгсата о предоставлении двух систем противовоздушной обороны Patriot, которые Германия будет финансировать для Украины.

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Запрос, как утверждается, Германия направила еще несколько недель назад.

"Ранее Киев тщетно пытался самостоятельно приобрести системы Patriot в США, а затем обратился к правительству Германии", – пишет Bild.

После того как США объявили о приостановке поставок некоторых вооружений Украине, в Берлине опасаются, что США могут отклонить и немецкий запрос на две системы Patriot, сказали источники издания.

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Этот вопрос, по информации Bild, обсуждался на заседании правительства Германии в среду, в ходе которого "стало ясно, что отмененные поставки оружия из США не могут быть компенсированы".

"Однако Германия и другие союзники теперь хотят попытаться предоставить Украине хотя бы системы Patriot из своих собственных запасов", – добавляет Bild.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский рассчитывает в разговоре с президентом США Дональдом Трампом поднять вопрос о продолжении поставок Украине оружия и боеприпасов из США, в частности ракет PAC-3 для систем Patriot.

Также президент заявлял, что Украина "на рабочих уровнях" выясняет с США детали относительно поставок военной помощи после сообщений о приостановке поставок.

ГерманияПВОСШАУкраина
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