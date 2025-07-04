Россия массированно атакует Киев БпЛА и баллистикой: 19 пострадавших, повреждения и пожары в 6 районах

С вечера 3 июля российская армия осуществляет массированную атаку ударными беспилотниками и баллистическими ракетами по Киеву. Зафиксировано возгорание и повреждение жилых домов в шести районах города. Предварительно 19 пострадавших.

Источник: КМВА, начальник КМВА Тимур Ткаченко, Воздушные силы

Детали: Вечером в Киеве объявили воздушную тревогу, работала ПВО.

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Ткаченко сообщил, что подтверждено сбитие вражеского дрона. Обломки обнаружили на открытой территории в Соломенском районе. Предварительно – без последствий.

В КГГА сообщили, что продолжает работать ПВО.

Обновлено: Впоследствии Ткаченко сообщил, что над Киевом еще есть российские дроны. Есть информация о возгорании на крыше жилой 16-этажки в Оболонском районе. Предварительно один пострадавший в Голосеевском районе.

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Мэр города Кличко сообщил, что был вызов медиков в Оболонский район. Там, предварительно, обломки БпЛА упали на крышу жилого дома. Медики и спасатели направляются на место.

Впоследствии Кличко сообщил, что на Оболони, куда выезжали на вызов медики и столичные спасатели, пострадавших и повреждений дома пока не обнаружили.

В 22:41 Кличко сообщил, что в Днепровском районе обнаружили обломки БпЛА возле одного из учебных заведений и нескольких жилых домов. Экстренные службы на месте.

Обновлено в 23:57: Ткаченко заявил, что в результате атаки россиян в Соломенском районе произошло возгорание в нежилом помещении. Информация о пострадавших устанавливается.

Обновлено в 01:55. По словам Ткаченко, последствия атаки зафиксированы в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском и Шевченковском районах столицы. Всего пострадало более 13 различных локаций, большинство из которых – жилая застройка.

Обновлено: В 02:30 Воздушные силы сообщили об угрозе баллистических ракет для Киева. В городе прозвучала серия мощных взрывов.

Обновлено: В 03:06 Ткаченко сообщил о раненом мужчине в Голосеевском районе.

Обновлено: В 03:06 Ткаченко сообщил о раненом мужчине в Голосеевском районе.

По словам городского головы, бригады скорой помощи вызывали в Шевченковском, Соломенском и Дарницком районах.

Прямая речь Ткаченко: "Также на 4 локациях в Шевченковском, Соломенском, Голосеевском районах зафиксировано падение частей БпЛА вблизи жилых домов".

Обновлено в 03:26. В Киеве из-за атаки РФ зафиксированы возгорания в ряде локаций, в воздухе высокая концентрация продуктов горения, сообщил Ткаченко.

По состоянию на 04:10 зафиксированы повреждения и пожары в шести районах столицы.

По словам Кличко, в Днепровском районе обломки БПЛА упали во дворе жилых домов и на территории учебного заведения.

В Соломенском районе обломки упали на нежилую застройку. А также на территории гаражного кооператива, в результате чего возник пожар. Кроме того, горели складские помещения, а также произошло возгорание в административном здании.

В Святошинском районе обломки вражеского БПЛА упали на территорию складских помещений, что привело к пожару. Также обломки упали во двор 16-этажного жилого дома – загорелись автомобили. В частном секторе также возник пожар в результате падения обломков.

В Дарницком районе обломки упали в нескольких местах на открытой территории. Без детонации и пожара.

В Шевченковском районе обломки повредили 8-этажный жилой дом (незаселенный). Пожар возник на первом этаже. Также произошло возгорание в частном секторе.

В Голосеевском районе в результате падения обломков повреждено медицинское учреждение.

Обновлено в 04:52. По словам городского головы, количество пострадавших возросло до 14.

"12 из них медики госпитализировали, двум оказали помощь на месте", – сообщил Кличко.

Обновлено в 06:42. "19 жителей столицы пострадали в результате ночной атаки врага на Киев. Пятеро человек получают помощь амбулаторно, 14 – госпитализированы", – сообщил Кличко.