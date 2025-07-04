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БпЛА атаковали Москву и Ростовскую область России

Иван Дьяконов, Ирина БалачукПятница, 4 июля 2025, 06:37
БпЛА атаковали Москву и Ростовскую область России
Фото: Telegram/Astra

В ночь на 4 июля российские власти заявили об атаке беспилотников на несколько населенных пунктов Ростовской области и подмосковный Сергиево-Посадский округ.

Источник: и. о. губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, председатель Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова, Минобороны РФ в Telegram

Детали: По словам Слюсаря, дроны атаковали сразу несколько городов Ростовской области. В городе Азов якобы повреждены несколько автомобилей и выбиты стекла в жилых домах, а обломки одного из БПЛА якобы упали на местный стадион.

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В поселке Долотинка, по утверждению российских властей, беспилотник якобы разрушил многоквартирный дом: обрушилась плита перекрытия, в результате чего погибла пенсионерка. Из поврежденного здания, как утверждают чиновники, эвакуировали 20 жителей.

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Также российские чиновники заявляют об атаке БПЛА в Сергиево-Посадском округе под Москвой. Местные жители сообщают о четырех взрывах в районе микрорайона Звездочка и звуках двигателей дронов около пяти утра. По словам главы городского округа, во время атаки была повреждена подстанция.

Фото: Telegram/Astra
Фото: Telegram/Astra

На опубликованных в соцсетях видео видно столб дыма над городом.

Дополнено: Позже Минобороны РФ заявило, что за ночь средства ПВО якобы уничтожили и перехватили "48 украинских беспилотников".

В частности, 26 БпЛА якобы сбили над Ростовской областью, 12 – над Курской, 6 – над Белгородской, 3 – над Орловской и 1 – над Липецкой областью РФ.

Росcияроссийско-украинская войнабеспилотники
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